[1]唐 超.总体国家安全观指导下公共安全情报法律体系构建研究*[J].情报杂志,2017,(04):18.
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总体国家安全观指导下 公共安全情报法律体系构建研究*()
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《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]

卷:
期数:
2017年04期
页码:
18
栏目:
出版日期:
2017-04-18

文章信息/Info

Title:
Study on the Construction of Public Security Intelligence Legal System in the Guidance of Holistic View of National Security
作者:
唐 超
中国人民武装警察部队学院边防系 廊坊 065000
关键词:
总体国家安全观 公共安全情报 法律体系
摘要:
[目的/ 意义] 研究总体国家安全观视角下公共安全情报法律体系的调整对象、基本框架和实现路径,对完 善公共安全情报法律体系具有重要意义。[方法/ 过程]从两个角度梳理了公共安全情报的涵义,提出了总体国家安 全观视角下公共安全情报的理解,反思了公共安全情报法律体系建设中存在的不足,从理论层面论述了总体国家安 全观视角下公共安全情报法律体系的优化。[结果/ 结论]总体国家安全观视角下公共安全情报法律体系的优化,一 是要在《国家安全法》的框架下设计,二是要树立国家安全与人权保护相统一的价值导向,三是要树立国际视野,四 是要形成新的公共安全情报法律体系框架。
更新日期/Last Update: 1900-01-01