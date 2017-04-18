[目的/ 意义] 研究总体国家安全观视角下公共安全情报法律体系的调整对象、基本框架和实现路径,对完 善公共安全情报法律体系具有重要意义。[方法/ 过程]从两个角度梳理了公共安全情报的涵义,提出了总体国家安 全观视角下公共安全情报的理解,反思了公共安全情报法律体系建设中存在的不足,从理论层面论述了总体国家安 全观视角下公共安全情报法律体系的优化。[结果/ 结论]总体国家安全观视角下公共安全情报法律体系的优化,一 是要在《国家安全法》的框架下设计,二是要树立国家安全与人权保护相统一的价值导向,三是要树立国际视野,四 是要形成新的公共安全情报法律体系框架。