[1]唐 超.总体国家安全观指导下公共安全情报法律体系构建研究*[J].情报杂志,2017,(04):18.
点击复制
总体国家安全观指导下
公共安全情报法律体系构建研究*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
-
- 期数:
-
2017年04期
- 页码:
-
18
- 栏目:
-
- 出版日期:
-
2017-04-18
文章信息/Info
- Title:
-
Study on the Construction of Public Security Intelligence Legal System in the
Guidance of Holistic View of National Security
- 作者:
-
唐 超
-
中国人民武装警察部队学院边防系 廊坊 065000
- 关键词:
-
总体国家安全观 公共安全情报 法律体系
- 摘要:
-
[目的/ 意义] 研究总体国家安全观视角下公共安全情报法律体系的调整对象、基本框架和实现路径,对完
善公共安全情报法律体系具有重要意义。[方法/ 过程]从两个角度梳理了公共安全情报的涵义,提出了总体国家安
全观视角下公共安全情报的理解,反思了公共安全情报法律体系建设中存在的不足,从理论层面论述了总体国家安
全观视角下公共安全情报法律体系的优化。[结果/ 结论]总体国家安全观视角下公共安全情报法律体系的优化,一
是要在《国家安全法》的框架下设计,二是要树立国家安全与人权保护相统一的价值导向,三是要树立国际视野,四
是要形成新的公共安全情报法律体系框架。
更新日期/Last Update:
1900-01-01