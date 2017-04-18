[目的/ 意义]随着全球信息技术的飞速发展,网络空间已成为一国主权空间的重要组成部分。构建完备的 网络安全专业教育体系,着力培养网络安全人才,有助于国家在激烈的网络空间竞争中掌握主动权与发展权。美国 作为世界上网络化与信息化程度最高的国家之一,已基本形成科学合理的网络安全专业教育体系,对其进行系统研 究能够为我国网络安全专业教育体系的建立提供有益的参考和借鉴。[方法/ 过程] 在回顾了美国网络安全专业教 育实践进展后,从学科专业设置、实践教学、制度保障、主体联动机制、财政投入等方面系统分析了美国网络安全专 业教育体系建设情况。[结果/ 结论]在此基础上,结合我国网络安全专业教育的发展现状,提出合理设置学科专业、 积极搭建实训平台、完善政策支撑体系、构建协同治理机制等建议。