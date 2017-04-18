[1]谭 玉 张 涛 陈 菊.美国网络安全专业教育体系建设及其启示*[J].情报杂志,2017,(04):202.
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美国网络安全专业教育体系建设及其启示*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2017年04期
- 页码:
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202
- 栏目:
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- 出版日期:
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2017-04-18
文章信息/Info
- Title:
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Construction of American Professional Network Security Education
System and Its Enlightenment
- 作者:
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谭 玉1; 2 张 涛1 陈 菊1
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1. 对外经济贸易大学公共管理学院 北京 100029;2. 对外经济贸易大学国际经济贸易学院 北京 100029
- 关键词:
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美国 网络安全专业教育 网络安全人才
- 摘要:
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[目的/ 意义]随着全球信息技术的飞速发展,网络空间已成为一国主权空间的重要组成部分。构建完备的
网络安全专业教育体系,着力培养网络安全人才,有助于国家在激烈的网络空间竞争中掌握主动权与发展权。美国
作为世界上网络化与信息化程度最高的国家之一,已基本形成科学合理的网络安全专业教育体系,对其进行系统研
究能够为我国网络安全专业教育体系的建立提供有益的参考和借鉴。[方法/ 过程] 在回顾了美国网络安全专业教
育实践进展后,从学科专业设置、实践教学、制度保障、主体联动机制、财政投入等方面系统分析了美国网络安全专
业教育体系建设情况。[结果/ 结论]在此基础上,结合我国网络安全专业教育的发展现状,提出合理设置学科专业、
积极搭建实训平台、完善政策支撑体系、构建协同治理机制等建议。
更新日期/Last Update:
1900-01-01