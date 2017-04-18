[目的/ 意义]面对虚假舆情传播,如何及时掌握传播影响程度,预测应对策略实施效果,在当前信息高速流 动条件下是亟需关注的课题。从宏观与微观相结合的视角掌控虚假舆情传播情况,具备实践意义。[方法/ 过程] 运 用Anylogic 仿真平台,使用Multi-Agent 建模技术,建立虚假舆情传播的巴斯扩散仿真模型。通过定义Agent 行为直 观地表现虚假舆情传播影响程度,揭示其影响发展趋势,发现不同应对策略的舆论修正效果。以“某型舰发生蒸汽 爆炸事故”“大妈碰瓷玩具车”两个虚假舆情为例进行实证研究,比较应对策略的实施效果。[结果/ 结论] Multi-A鄄 gent 建模技术可以从微观上直观展现传播个体行为,从宏观上揭示传播程度和策略有效度。在实际应用中,可根据 不同舆情事件的条件参数预先进行仿真分析,通过仿真结果预测舆论发展情况,制定针对性策略,提前进行舆论引 导,该方法可为舆情传播控制提供参考。