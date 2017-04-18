[1]孙雷霆 李春发 陶建强.基于Multi-Agent 的虚假舆情传播仿真[J].情报杂志,2017,(04):162.
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基于Multi-Agent 的虚假舆情传播仿真()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2017年04期
- 页码:
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162
- 栏目:
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- 出版日期:
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2017-04-18
文章信息/Info
- Title:
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Simulation of False Public Opinion Dissemination Based on Multi-Agent
- 作者:
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孙雷霆1; 2 李春发1 陶建强1
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1. 天津理工大学管理学院 天津 300384;2. 海军工程大学勤务学院 天津 300450
- 关键词:
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Multi-Agent 虚假舆情 舆情传播 巴斯扩散 Anylogic
- 摘要:
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[目的/ 意义]面对虚假舆情传播,如何及时掌握传播影响程度,预测应对策略实施效果,在当前信息高速流
动条件下是亟需关注的课题。从宏观与微观相结合的视角掌控虚假舆情传播情况,具备实践意义。[方法/ 过程] 运
用Anylogic 仿真平台,使用Multi-Agent 建模技术,建立虚假舆情传播的巴斯扩散仿真模型。通过定义Agent 行为直
观地表现虚假舆情传播影响程度,揭示其影响发展趋势,发现不同应对策略的舆论修正效果。以“某型舰发生蒸汽
爆炸事故”“大妈碰瓷玩具车”两个虚假舆情为例进行实证研究,比较应对策略的实施效果。[结果/ 结论] Multi-A鄄
gent 建模技术可以从微观上直观展现传播个体行为,从宏观上揭示传播程度和策略有效度。在实际应用中,可根据
不同舆情事件的条件参数预先进行仿真分析,通过仿真结果预测舆论发展情况,制定针对性策略,提前进行舆论引
导,该方法可为舆情传播控制提供参考。
更新日期/Last Update:
1900-01-01