[1]彭知辉.论公安情报学的研究对象[J].情报杂志,2017,(04):12.
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论公安情报学的研究对象()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2017年04期
- 页码:
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12
- 栏目:
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- 出版日期:
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2017-04-18
文章信息/Info
- Title:
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On the Study Object of Public Security Intelligence Science
- 作者:
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彭知辉
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中国人民公安大学 北京 100038
- 关键词:
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公安情报学 公安情报 数据 大数据
- 摘要:
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[目的/ 意义]公安情报学研究对象问题目前还未得到最终解决。明确公安情报学的研究对象,才能保证这
门新兴学科的健康发展。[方法/ 过程]采用历时研究方法,考察、梳理出不同发展阶段公安情报学的多个研究对象。
[结果/ 结论]研究发现,公安情报学的多个研究对象可以统一于情报链,并能通过科学界定公安情报概念予以整合。
在大数据环境下,数据将成为公安情报学新的研究对象。公安情报学应根据研究对象的这一变化,加强数据情报属
性的研究,拓展公安情报学的研究内容,重视不同研究对象的综合研究,保持公安情报学的学科特性。
更新日期/Last Update:
1900-01-01