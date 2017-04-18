[目的/ 意义]公安情报学研究对象问题目前还未得到最终解决。明确公安情报学的研究对象,才能保证这 门新兴学科的健康发展。[方法/ 过程]采用历时研究方法,考察、梳理出不同发展阶段公安情报学的多个研究对象。 [结果/ 结论]研究发现,公安情报学的多个研究对象可以统一于情报链,并能通过科学界定公安情报概念予以整合。 在大数据环境下,数据将成为公安情报学新的研究对象。公安情报学应根据研究对象的这一变化,加强数据情报属 性的研究,拓展公安情报学的研究内容,重视不同研究对象的综合研究,保持公安情报学的学科特性。