[1]彭小兵 邹晓韵.邻避效应向环境群体性事件演化的网络舆情传播机制*―――基于宁波镇海反PX 事件的研究[J].情报杂志,2017,(04):150.
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邻避效应向环境群体性事件演化的
网络舆情传播机制*
―――基于宁波镇海反PX 事件的研究()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2017年04期
- 页码:
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150
- 栏目:
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- 出版日期:
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2017-04-18
文章信息/Info
- Title:
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Transmission of Internet Public Opinion from NIMBY to Mass Disturbances & Civil
Disorder Derived from Environmental Pollution:
Based on the “Anti-PX Program”Happened in Zhenhai, Ningbo
- 作者:
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彭小兵 邹晓韵
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重庆大学公共管理学院,重庆大学公共经济与公共政策研究中心 重庆 400044
- 关键词:
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邻避效应 环境群体性事件 网络信息传播 传染病模型
- 摘要:
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[目的/ 意义] 互联网情境下的邻避效应容易发酵、激荡而失序,研究网络舆情演化机制有助于应对环境集
体抗争可能引发的暴力冲突事态。[方法/ 过程]基于经典的SIR 传染病模型,构建“宁波镇海反PX 事件”的网络舆
情传播的双阶段传染病模型,对环境集体抗争两阶段的信息传播机理加以对比分析。[结果/ 结论] 政府处置不当、
衍生议题的引入以及微博、意见领袖与网民的非理性介入,促使以居民环境利益诉求为动因的邻避效应,转化为包
含有多元主体与官民冲突议题的环境群体性事件。环境群体抗争的治理,应针对不同阶段的信息传播机理,通过线
上线下的双重引导,设计差异化的防控机制。
更新日期/Last Update:
1900-01-01