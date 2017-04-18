[目的/ 意义] 互联网情境下的邻避效应容易发酵、激荡而失序,研究网络舆情演化机制有助于应对环境集 体抗争可能引发的暴力冲突事态。[方法/ 过程]基于经典的SIR 传染病模型,构建“宁波镇海反PX 事件”的网络舆 情传播的双阶段传染病模型,对环境集体抗争两阶段的信息传播机理加以对比分析。[结果/ 结论] 政府处置不当、 衍生议题的引入以及微博、意见领袖与网民的非理性介入,促使以居民环境利益诉求为动因的邻避效应,转化为包 含有多元主体与官民冲突议题的环境群体性事件。环境群体抗争的治理,应针对不同阶段的信息传播机理,通过线 上线下的双重引导,设计差异化的防控机制。