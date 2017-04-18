[目的/ 意义]技术成熟度作为衡量技术发展状态和未来趋势的重要指标,可以有效控制技术研发和应用的 风险,被广泛应用于高科技、国防和战略性新兴产业的技术预测中。[方法/ 过程] 在综合评述已有技术成熟度评价 方法和应用研究基础上,基于转化理论的视角,构建包括论文比、专利比、引用比、专利网络密度与效率等十个指标 在内的多维度技术成熟度评价模型,从而克服了单一指标的缺欠,并以混合动力汽车技术成熟度评价为例对该模型 如何运用、准确性、合理性进行了说明。[结果/ 结论]测算结果表明,世界上混合动力汽车技术在2003 年总体上已 成熟,并在2009 年以后由于在科学研究上的新突破而进入新的创新热潮期。