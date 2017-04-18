[1]刘建华 孟 战 姬俊昌 姜照华.基于转化理论视角的技术成熟度评价指标体系―――以混合动力汽车为例*[J].情报杂志,2017,(04):85.
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基于转化理论视角的技术成熟度评价指标体系
―――以混合动力汽车为例*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2017年04期
- 页码:
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85
- 栏目:
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- 出版日期:
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2017-04-18
文章信息/Info
- Title:
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Evaluation Index System of Technology Maturity Based on the Transformation
Theory:Taking Hybrid Electric Vehicle as an Example
- 作者:
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刘建华1 孟 战1 姬俊昌2 姜照华3
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1. 郑州大学管理工程学院 郑州 450001;2. 黄河科技学院 郑州 450001;
3. 大连理工大学科学学与科技管理研究所 大连 116023
- 关键词:
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技术成熟度 评价指标体系 混合动力汽车
- 摘要:
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[目的/ 意义]技术成熟度作为衡量技术发展状态和未来趋势的重要指标,可以有效控制技术研发和应用的
风险,被广泛应用于高科技、国防和战略性新兴产业的技术预测中。[方法/ 过程] 在综合评述已有技术成熟度评价
方法和应用研究基础上,基于转化理论的视角,构建包括论文比、专利比、引用比、专利网络密度与效率等十个指标
在内的多维度技术成熟度评价模型,从而克服了单一指标的缺欠,并以混合动力汽车技术成熟度评价为例对该模型
如何运用、准确性、合理性进行了说明。[结果/ 结论]测算结果表明,世界上混合动力汽车技术在2003 年总体上已
成熟,并在2009 年以后由于在科学研究上的新突破而进入新的创新热潮期。
更新日期/Last Update:
1900-01-01