[目的/ 意义]敏感信息是介于国家秘密和公开信息之间的信息,科学处置公共安全敏感信息对于完善基层 政务公开制度和促进基层警民合作与社会和谐具有重要意义。[方法/ 过程]在基层公安机关实践中,应构建公共安 全敏感信息处置法律制度体系,科学选择公共安全敏感信息公开范围和时机,形成有效的敏感性信息处置模式,建 立公共安全敏感信息发布-社会稳定风险评估机制。[结果/ 结论]以此推动公共安全敏感信息处置的规范化,推进 基层公安机关公共安全治理走向现代化。