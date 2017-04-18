[1]李珍刚 周 俊.论基层公安机关公共安全敏感信息处置机制的完善[J].情报杂志,2017,(04):196.
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论基层公安机关公共安全敏感
信息处置机制的完善()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2017年04期
- 页码:
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196
- 栏目:
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- 出版日期:
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2017-04-18
文章信息/Info
- Title:
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On the Disposal Mechanism of Public Safety Sensitive Information
- 作者:
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李珍刚1 周 俊2
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1. 广西民族大学 南宁 530006;2. 广西警察学院 南宁 530023
- 关键词:
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公安机关 公共安全敏感信息 科学处置 信息公开 社会稳定
- 摘要:
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[目的/ 意义]敏感信息是介于国家秘密和公开信息之间的信息,科学处置公共安全敏感信息对于完善基层
政务公开制度和促进基层警民合作与社会和谐具有重要意义。[方法/ 过程]在基层公安机关实践中,应构建公共安
全敏感信息处置法律制度体系,科学选择公共安全敏感信息公开范围和时机,形成有效的敏感性信息处置模式,建
立公共安全敏感信息发布-社会稳定风险评估机制。[结果/ 结论]以此推动公共安全敏感信息处置的规范化,推进
基层公安机关公共安全治理走向现代化。
更新日期/Last Update:
1900-01-01