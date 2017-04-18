[1]李云霞.省级科技文献共享服务平台知识服务现状调查研究[J].情报杂志,2017,(04):125.
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省级科技文献共享服务平台知识
服务现状调查研究()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
-
2017年04期
- 页码:
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125
- 栏目:
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- 出版日期:
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2017-04-18
文章信息/Info
- Title:
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A Survey on Knowledge Service Status of Domestic Provincial Scientifie and
Technical Literature Sharing Services Platform
- 作者:
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李云霞
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郑州师范学院 郑州 450044
- 关键词:
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省级科技文献共享服务平台 知识服务 信息服务
- 摘要:
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[目的/ 意义]省级科技文献共享服务平台本身具有知识服务的特性,研究省级科技文献共享服务平台知识
服务具有重要意义。[方法/ 过程]采用网络调研方法,对照分析26 个省级科技文献共享服务平台知识服务现状上,
发现存在知识服务栏目设置缺失、服务方式不规范、服务内容深度不够等问题。[结果/ 结论] 省级科技文献共享服
务平台知识服务是一个系统、复杂、动态的过程,应该从整合服务、资源人才无障碍融合,规范与完善知识服务方式,
深化平台知识服务内容等方面着手,建立健全省级科技文献共享服务平台知识服务长效机制。
更新日期/Last Update:
1900-01-01