[目的/ 意义]省级科技文献共享服务平台本身具有知识服务的特性,研究省级科技文献共享服务平台知识 服务具有重要意义。[方法/ 过程]采用网络调研方法,对照分析26 个省级科技文献共享服务平台知识服务现状上, 发现存在知识服务栏目设置缺失、服务方式不规范、服务内容深度不够等问题。[结果/ 结论] 省级科技文献共享服 务平台知识服务是一个系统、复杂、动态的过程,应该从整合服务、资源人才无障碍融合,规范与完善知识服务方式, 深化平台知识服务内容等方面着手,建立健全省级科技文献共享服务平台知识服务长效机制。