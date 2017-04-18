[目的/ 意义]利用数据挖掘技术对恐怖分子的各种日常信息,如购物、社交、交通、通话记录、视频等行为进 行分析,对涉恐线索进行预警和排查,越来越成为国际反恐的通用手段之一。如何利用数据挖掘对大量的涉恐基础 数据进行快速分类成为当前涉恐情报分析的研究热点。[方法/ 过程] 将研究如何利用基于基尼系数的特征选择方 法对涉恐人员的情报信息进行快速分类。分类步骤分为多个层次的属性分裂,其中每个层次中包括三个步骤,分别 为计算样本集的基尼系数,计算不同属性的基尼系数,通过比较基尼系数选择分裂属性。[结果/ 结论] 该方法可以 对大量涉恐情报基础数据进行快速分类,提高反恐预警的效率。