[1]李勇男 蒋东龙 梅建明.基于基尼系数的决策树在涉恐情报分析中的应用*[J].情报杂志,2017,(04):29.
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基于基尼系数的决策树在涉恐
情报分析中的应用*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2017年04期
- 页码:
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29
- 栏目:
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- 出版日期:
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2017-04-18
文章信息/Info
- Title:
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Application of Decision Tree Classification Based on Gini Index
in the Field of Counter-terrorism Intelligence Analysis
- 作者:
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李勇男1 蒋东龙2 梅建明1
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1. 中国人民公安大学 北京 100038;2. 湖南财经工业职业技术学院 衡阳 421002
- 关键词:
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基尼系数 反恐 数据挖掘 决策树 特殊行为轨迹 思想倾向
- 摘要:
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[目的/ 意义]利用数据挖掘技术对恐怖分子的各种日常信息,如购物、社交、交通、通话记录、视频等行为进
行分析,对涉恐线索进行预警和排查,越来越成为国际反恐的通用手段之一。如何利用数据挖掘对大量的涉恐基础
数据进行快速分类成为当前涉恐情报分析的研究热点。[方法/ 过程] 将研究如何利用基于基尼系数的特征选择方
法对涉恐人员的情报信息进行快速分类。分类步骤分为多个层次的属性分裂,其中每个层次中包括三个步骤,分别
为计算样本集的基尼系数,计算不同属性的基尼系数,通过比较基尼系数选择分裂属性。[结果/ 结论] 该方法可以
对大量涉恐情报基础数据进行快速分类,提高反恐预警的效率。
更新日期/Last Update:
1900-01-01