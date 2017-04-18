[1]李奕莹 戚桂杰.基于系统动力学的企业开放式创新社区中用户生成内容管理研究*[J].情报杂志,2017,(04):112.
点击复制
基于系统动力学的企业开放式创新
社区中用户生成内容管理研究*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
-
- 期数:
-
2017年04期
- 页码:
-
112
- 栏目:
-
- 出版日期:
-
2017-04-18
文章信息/Info
- Title:
-
Research on User-Generated Content Management in Open Innovation Communities
for Enterprises based on System Dynamics
- 作者:
-
李奕莹 戚桂杰
-
山东大学管理学院 济南 250100
- 关键词:
-
开放式创新社区 用户生成内容 创新价值链 系统动力学
- 摘要:
-
[目的/ 意义]知识经济时代,基于互联网的用户生成内容( UGC) 成为企业创新的重要来源。作为新兴的
用户创新平台,开放式创新社区(OIC)能为企业提供大量低成本、高质量的UGC。如何有效管理OIC 中UGC 以推
动企业开放式创新的实施,成为OIC 研究领域的重要议题。[方法/ 过程] 基于创新价值链视角,结合资源基础观和
动态能力观的理论分析,运用系统动力学方法,对企业OIC 中UGC 管理的开放式创新过程进行系统分析与建模。
[结果/ 结论]发现企业OIC 中UGC 的管理过程可分为创意的产生、转化和扩散三个阶段,具体包括创意的收集、筛
选、吸收、转换、实施与商业化六种关键活动,且企业的感知能力、吸收能力和创新能力分别在三个阶段发挥着重要
作用,并进一步构建了企业OIC 创新价值链的系统动力学模型,为后续OIC 中UGC 管理的理论研究与实践应用提
供指导。
更新日期/Last Update:
1900-01-01