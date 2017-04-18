[目的/ 意义]知识经济时代,基于互联网的用户生成内容( UGC) 成为企业创新的重要来源。作为新兴的 用户创新平台,开放式创新社区(OIC)能为企业提供大量低成本、高质量的UGC。如何有效管理OIC 中UGC 以推 动企业开放式创新的实施,成为OIC 研究领域的重要议题。[方法/ 过程] 基于创新价值链视角,结合资源基础观和 动态能力观的理论分析,运用系统动力学方法,对企业OIC 中UGC 管理的开放式创新过程进行系统分析与建模。 [结果/ 结论]发现企业OIC 中UGC 的管理过程可分为创意的产生、转化和扩散三个阶段,具体包括创意的收集、筛 选、吸收、转换、实施与商业化六种关键活动,且企业的感知能力、吸收能力和创新能力分别在三个阶段发挥着重要 作用,并进一步构建了企业OIC 创新价值链的系统动力学模型,为后续OIC 中UGC 管理的理论研究与实践应用提 供指导。