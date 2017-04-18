[1]黄 炜 黄建桥 李岳峰.网络恐怖事件预警指标体系研究*[J].情报杂志,2017,(04):41.
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网络恐怖事件预警指标体系研究*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2017年04期
- 页码:
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41
- 栏目:
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- 出版日期:
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2017-04-18
文章信息/Info
- Title:
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Early Warning Index System of Online Terrorism Event
- 作者:
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黄 炜1; 2 黄建桥1 李岳峰1
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1. 湖北工业大学经济与管理学院 武汉 430064;2. 武汉理工大学管理学院 武汉 430072
- 关键词:
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网络恐怖事件 预警指标体系 德尔菲专家法 层次分析法
- 摘要:
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[目的/ 意义]研究当前网络恐怖事件发展动向及特点,从事件热度、事件产生因素、事件级别及影响力等七
个方面入手,构建完善的网络恐怖事件预警指标体系,并结合实例提出预警处置建议。[方法/ 过程]通过发布问卷、
专家咨询的方式搜集调查数据,利用主客观相结合的方法精确分析网络恐怖事件的特征。[结果/ 结论]不同类型的
网络恐怖事件在该文提出的七个方面表现出不同的特性,事件传播初期的网络热度和影响力是两个最重要的观测
指标。网络恐怖事件与传统恐怖事件相比,在实施途径上的差异最为直观,该文提出的网络恐怖事件预警指标有利
于网络安全机构及时发现并妥善解决问题。
更新日期/Last Update:
1900-01-01