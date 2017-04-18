[目的/ 意义]研究当前网络恐怖事件发展动向及特点,从事件热度、事件产生因素、事件级别及影响力等七 个方面入手,构建完善的网络恐怖事件预警指标体系,并结合实例提出预警处置建议。[方法/ 过程]通过发布问卷、 专家咨询的方式搜集调查数据,利用主客观相结合的方法精确分析网络恐怖事件的特征。[结果/ 结论]不同类型的 网络恐怖事件在该文提出的七个方面表现出不同的特性,事件传播初期的网络热度和影响力是两个最重要的观测 指标。网络恐怖事件与传统恐怖事件相比,在实施途径上的差异最为直观,该文提出的网络恐怖事件预警指标有利 于网络安全机构及时发现并妥善解决问题。