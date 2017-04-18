[目的/ 意义] 数据跨境流动已成为全球贸易和投资增长的主要途径,但云计算、大数据等新技术的发展也 使得跨境数据的安全风险骤增。数据跨境流动的立法监管折射出个人数据安全保护、执法便利提升和国家主权维 护等多元诉求。美国和欧盟代表了全球数据跨境流动监管的两大立法范式,研究其在大数据环境下数据跨境流动 监管的立法应对和冲突协调,对制定和完善我国相关立法具有重要的参考意义。[方法/ 过程]研究欧盟和美国数据 跨境流动监管立法的“大数据现象”,在考察实践发展基础上解析立法间的控制与反控制措施,剖析其所体现的深层 次国家需求和利益博弈,研判立法趋势。[结果/ 结论]建议我国完善数据跨境流动的管辖权、确立执法权力、增强法 律的可操作性并加强国际协作,提升我国跨境数据流动的安全应对能力。