[1]黄道丽 何治乐.欧美数据跨境流动监管立法的“ 大数据现象”及中国策略*[J].情报杂志,2017,(04):47.
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欧美数据跨境流动监管立法的
“ 大数据现象”及中国策略*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2017年04期
- 页码:
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47
- 栏目:
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- 出版日期:
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2017-04-18
文章信息/Info
- Title:
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"Big Data Phenomenon" of US and EU Data Cross-border Regulation
Legislation and Enlightenment for China
- 作者:
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黄道丽1; 2 何治乐2
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1. 西安交通大学法学院 西安 710049;2. 公安部第三研究所 上海 201204
- 关键词:
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大数据 数据跨境 安全港协议 欧盟 美国
- 摘要:
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[目的/ 意义] 数据跨境流动已成为全球贸易和投资增长的主要途径,但云计算、大数据等新技术的发展也
使得跨境数据的安全风险骤增。数据跨境流动的立法监管折射出个人数据安全保护、执法便利提升和国家主权维
护等多元诉求。美国和欧盟代表了全球数据跨境流动监管的两大立法范式,研究其在大数据环境下数据跨境流动
监管的立法应对和冲突协调,对制定和完善我国相关立法具有重要的参考意义。[方法/ 过程]研究欧盟和美国数据
跨境流动监管立法的“大数据现象”,在考察实践发展基础上解析立法间的控制与反控制措施,剖析其所体现的深层
次国家需求和利益博弈,研判立法趋势。[结果/ 结论]建议我国完善数据跨境流动的管辖权、确立执法权力、增强法
律的可操作性并加强国际协作,提升我国跨境数据流动的安全应对能力。
更新日期/Last Update:
1900-01-01