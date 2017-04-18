[目的/ 意义]法规在美国国家情报管理中具有崇高地位和重要作用。而研究美国国家情报管理法规体系 与国家情报管理组织及其运行机制之间的互动关系和运动规律也对我国相关体制机制建设具有重要参考和借鉴意 义。[方法/ 过程]通过构建关系图和案例研究的方法,提出了美国国家情报法制管理中存在的两套循环演进机制。 [结果/ 结论]最终揭示了美国国家情报法制管理与国家安全之间的内在联系,即以法规为媒介,实现国家情报管理 对国家安全形势的动态调适。