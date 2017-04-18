[目的/ 意义]传统的信息资源利用模式难以适应智慧城市层出不穷的创新需求,开展跨领域和跨组织的信 息共享服务模式的研究是智慧城市可持续化发展的重要基础。[方法/ 过程] 通过文献资料收集和案例分析,梳理 智慧城市信息共享服务需求,分析传统模式面临的挑战,构建智慧城市多代理平台协同的信息共享服务模式。[ 结 果/ 结论]智慧城市应从顶层视角出发,发展多代理平台的信息共享服务模式,使智慧城市信息资源得以高效利用, 使智慧城市的各个组成系统相互协作,适应快速多变的城市环境,产生和积累更多的智慧业务。