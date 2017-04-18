[1]郭 骅 屈 芳 战培志.智慧城市信息共享服务模式及其应用研究*[J].情报杂志,2017,(04):118.
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智慧城市信息共享服务模式及其应用研究*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2017年04期
- 页码:
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118
- 栏目:
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- 出版日期:
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2017-04-18
文章信息/Info
- Title:
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Research on Information Sharing Service Pattern of Smart City and Its Application
- 作者:
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郭 骅1; 2 屈 芳3 战培志4
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1. 南京大学信息管理学院 南京 210023;2. 江苏省数据工程与知识服务重点实验室 南京 210023;
3. 江苏省通信服务公司 南京 210006;4. 江苏省邮电规划设计院 南京 210019
- 关键词:
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智慧城市 信息共享 信息服务 多代理平台 本体
- 摘要:
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[目的/ 意义]传统的信息资源利用模式难以适应智慧城市层出不穷的创新需求,开展跨领域和跨组织的信
息共享服务模式的研究是智慧城市可持续化发展的重要基础。[方法/ 过程] 通过文献资料收集和案例分析,梳理
智慧城市信息共享服务需求,分析传统模式面临的挑战,构建智慧城市多代理平台协同的信息共享服务模式。[ 结
果/ 结论]智慧城市应从顶层视角出发,发展多代理平台的信息共享服务模式,使智慧城市信息资源得以高效利用,
使智慧城市的各个组成系统相互协作,适应快速多变的城市环境,产生和积累更多的智慧业务。
更新日期/Last Update:
1900-01-01