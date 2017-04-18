[目的/ 意义]陕西智库建设面临总体质量不高的问题,探讨如何通过优化其宏观发展模式而提高智库整体 水平具有一定的实践和理论意义。[方法/ 过程]在中国特殊的政策运行背景下,分析各类智库在其影响政策的关键 要素占有方面存在的差异,在此基础上,从资源互补的视角探讨陕西智库的网络化发展模式。[结果/ 结论] 研究发 现,圈层结构下的各类智库在政策分析能力、学术研究能力、政策系统内信息和地方情境性信息以及研究成果的传 递通道等方面存在互补性,基于此构建的智库合作网络平台及政策思想市场有助于快速提高陕西智库的整体质量 水平。