[1]耿海英.台湾地区人文社会科学期刊评价机制评析[J].情报杂志,2017,(04):170.
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台湾地区人文社会科学期刊评价机制评析()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2017年04期
- 页码:
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170
- 栏目:
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- 出版日期:
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2017-04-18
文章信息/Info
- Title:
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Research on Journal Evaluation in the Area of Taiwan Humanities and Social Science
- 作者:
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耿海英
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中国社会科学院中国社会科学评价中心 北京 100732
- 关键词:
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期刊评价 人文社会科学 TSSCI THCI 台湾地区
- 摘要:
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[目的/ 意义]台湾地区的人文社会科学期刊评价活动已有20 年左右的历史,期间也经历了各种改革,通过
分析台湾地区人文社会科学期刊评价机制,以期为大陆地区期刊评价工作提供借鉴和参考。[方法/ 过程]根据实地
调研和文献调研方法,概述了台湾地区人文社会科学期刊评价实践的发展,分析了目前台湾期刊评比方案的指标体
系和程序,并将该方案与大陆两家人文社会科学期刊评价体系进行了比较,评述了该方案的特点。[结果/ 结论] 新
的期刊评比方案整合了原有的两种期刊评价制度,其评价过程具有以下特点:期刊主动申请的方式;综合性期刊归
为某一具体学科进行评价;定性和定量相结合的多指标方式,定性指标的权重高于定量指标;期刊评价与引文数据
库建设分离。台湾期刊评价中的一些做法值得大陆期刊评价机构思考。
更新日期/Last Update:
1900-01-01