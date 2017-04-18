[目的/ 意义]台湾地区的人文社会科学期刊评价活动已有20 年左右的历史,期间也经历了各种改革,通过 分析台湾地区人文社会科学期刊评价机制,以期为大陆地区期刊评价工作提供借鉴和参考。[方法/ 过程]根据实地 调研和文献调研方法,概述了台湾地区人文社会科学期刊评价实践的发展,分析了目前台湾期刊评比方案的指标体 系和程序,并将该方案与大陆两家人文社会科学期刊评价体系进行了比较,评述了该方案的特点。[结果/ 结论] 新 的期刊评比方案整合了原有的两种期刊评价制度,其评价过程具有以下特点:期刊主动申请的方式;综合性期刊归 为某一具体学科进行评价;定性和定量相结合的多指标方式,定性指标的权重高于定量指标;期刊评价与引文数据 库建设分离。台湾期刊评价中的一些做法值得大陆期刊评价机构思考。