[目的/ 意义]为分析以农民办事不出村信息化系统为基础的农村公共服务信息化改革的实践样态、理论意 义与现实问题,以提供一个可供参照的公共服务信息化的改革样本。[方法/ 过程]以湖北巴东县农村公共服务信息 化改革为分析对象,以整体性治理理论为分析工具,对农村公共服务信息化改革取得的成效、存在的问题与改进的 对策进行了探讨。[结果/ 结论]分析表明,巴东县利用信息技术构造一站式服务,进行涉农公共服务部门、功能和资 源整合,建立跨部门、跨边界协作供给网络是整体性治理的有效尝试。但从整体性治理理论追求和政策主张看,巴 东县农村公共服务信息化改革需要在涉农公共服务项目和机构整合,涉农服务部门高水平协调,多元服务主体协商 共治,为民服务信任和责任机制落地,农民多元化需求动态响应等方面有所作为。