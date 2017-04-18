[目的/ 意义]对已有政务新媒体研究的梳理可以发现政务新媒体研究前沿热点问题,推动国内政务新媒体 理论和实践发展。[方法/ 过程]基于所采集的282 篇政务新媒体研究文献,分析政务新媒体国内研究主要涉及的议 题、各议题的具体研究进展及未来研究走向。[结果/ 结论]研究发现政务新媒体的国内文献大多基于政府的视角, 包括政务新媒体的基本态势、政务新媒体与社会治理、政务新媒体效果评估、政务新媒体效果提升,而较少从公众的 视角切入。公众视角主要涉及公众政务新媒体采纳和使用的决定因素,公众对政务新媒体的满意度和公众政务新 媒体使用对政府形象的影响。未来研究应考察政府机构政务新媒体使用的战略、策略与政策以及政府机构的政务 新媒体使用对组织的影响,同时增强实证方面的研究。