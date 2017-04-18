[1]曾忠禄.大数据分析中的误区―――基于纽约市的成功实践的案例分析[J].情报杂志,2017,(04):93.
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大数据分析中的误区
―――基于纽约市的成功实践的案例分析()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2017年04期
- 页码:
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93
- 栏目:
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- 出版日期:
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2017-04-18
文章信息/Info
- Title:
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Misunderstanding in Big Data Analysis
―A Case Study Based on New York’s Successful Practice
- 作者:
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曾忠禄
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澳门理工学院 澳门 510615
- 关键词:
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大数据分析 数据的背景 纽约市 案例研究
- 摘要:
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[目的/ 意义]我国有关大数据分析的研究中流行一些说法:数据能讲述故事;要全体不要抽样;要相关不要
因果。这些说法可能具有误导性。[方法/ 过程]通过分析纽约市“市长数据分析办公室”利用大数据分析帮助改善
城市部门绩效方面的成功案例,检验上述说法的正确性。[结果/ 结论] 大数据分析不等于让数据自己说话,数据自
己是不会说话的。成功的大数据分析首先需要分析人员确定方向、目标,然后根据它们确定分析的对象,有针对性
的收集和分析数据。数据够了就好,“要全体不要抽样”不是必要的。大数据分析首先需要了解数据的背景,离开了
其所处的背景的数据是没有价值的。大数据分析除了关注数据,还需要关注数据之外的很多因素,包括政治因素。
更新日期/Last Update:
1900-01-01