[目的/ 意义]我国有关大数据分析的研究中流行一些说法:数据能讲述故事;要全体不要抽样;要相关不要 因果。这些说法可能具有误导性。[方法/ 过程]通过分析纽约市“市长数据分析办公室”利用大数据分析帮助改善 城市部门绩效方面的成功案例,检验上述说法的正确性。[结果/ 结论] 大数据分析不等于让数据自己说话,数据自 己是不会说话的。成功的大数据分析首先需要分析人员确定方向、目标,然后根据它们确定分析的对象,有针对性 的收集和分析数据。数据够了就好,“要全体不要抽样”不是必要的。大数据分析首先需要了解数据的背景,离开了 其所处的背景的数据是没有价值的。大数据分析除了关注数据,还需要关注数据之外的很多因素,包括政治因素。