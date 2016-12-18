[1]赵冰峰.我国情报事业面临的环境变革、战略转型与方法论革命[J].情报杂志,2016,(12):1.
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我国情报事业面临的环境变革、
战略转型与方法论革命()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2016年12期
- 页码:
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1
- 栏目:
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- 出版日期:
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2016-12-18
文章信息/Info
- Title:
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The Environment Change, Strategic Transition and Methodology Revolution
of Intelligence Course in China
- 作者:
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赵冰峰
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北京和君咨询有限公司 北京 100101
- 关键词:
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国家情报 情报事业 情报战略 互联网 情报方法论
- 摘要:
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[目的/ 意义] 就如何发展我国的情报事业,特别是在情报环境变革、情报战略转型以及情报方法策略等方
面,学术界尚未形成清晰的理论逻辑。该文尝试在这方面进行系统化研究,以在逻辑上构建起国家情报治理策略的
整体框架,从而为我国情报事业的未来发展提供理论参考。[方法/ 过程] 采用定性研究方法,首先分析了我国情报
事业面临的外部环境与内部困境,据此推断我国情报事业的未来发展方向,进而探索情报方法论变革方式及其内
容。[结果/ 结论]通过研究,总结出了我国情报事业面临的三大外部特征和五大内部困境,提出情报领域国际化、情
报体系网络化和情报治理一体化的战略转型方向,并得出情报方法论革命的必然性、核心要义、典型标杆与核心思
想。
更新日期/Last Update:
1900-01-01