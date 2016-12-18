[目的/ 意义] 就如何发展我国的情报事业,特别是在情报环境变革、情报战略转型以及情报方法策略等方 面,学术界尚未形成清晰的理论逻辑。该文尝试在这方面进行系统化研究,以在逻辑上构建起国家情报治理策略的 整体框架,从而为我国情报事业的未来发展提供理论参考。[方法/ 过程] 采用定性研究方法,首先分析了我国情报 事业面临的外部环境与内部困境,据此推断我国情报事业的未来发展方向,进而探索情报方法论变革方式及其内 容。[结果/ 结论]通过研究,总结出了我国情报事业面临的三大外部特征和五大内部困境,提出情报领域国际化、情 报体系网络化和情报治理一体化的战略转型方向,并得出情报方法论革命的必然性、核心要义、典型标杆与核心思 想。