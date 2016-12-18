[目的/ 意义]科学分析网络舆情能量传播过程并有效控制舆情发展方向是重大医疗伤害事件网络舆情管 理的重要环节,为相关媒体平台、医疗机构以及政府的医疗事件舆情管理提供参考和借鉴。[方法/ 过程] 从情感扩 散和社交传播的双维视角出发,构建了舆情能量传播模型并提出计算方法。选取“魏则西事件冶为实证研究对象,以 新浪微博为数据源采用网络爬虫软件获取舆情文本信息和转发行为信息,并借助ROST Emotion Analysis Tool 完成 文本情感分析,通过模拟单条微博能量曲线和能量场总的能量变化曲线分析得到不同时段能量曲线的变化特征。 [结果/ 结论]结果显示,医疗伤害事件舆情存在4 种传播特征和两种情感极性;基于情感扩散和社交传播的舆情能 量场能真实反映事件发展和舆情情感偏向;医疗伤害事件舆情能量场存在显著的能量高峰期,但会随时间推移最终 消耗完毕。