[目的/ 意义]针对日益严重的恐怖主义威胁和“越反越恐冶的反恐困境,从反恐情报支援的角度出发,正确 应对政治化因素对反恐情报的影响,可以提高反恐情报的质量和效率,提升反恐行动成效,从而为解决反恐困境提 供新的思路和突破口。[方法/ 过程]首先定义情报政治化问题,其次指出政治化决策和政治化分析对反恐情报工作 的影响,造成情报政治化的恶性循环,制约反恐行动的有效开展。通过进一步分析政治化的诱因,指出情报机构高 度集中的管理模式和严格的组织结构是情报政治化的重要影响因素,而且美式情报改革严重加剧了情报政治化的 恶性循环。最后,结合情报政治化的诱因,探讨情报和政治的紧密关系,提出应努力降低情报政治化的不利影响,通 过平衡好情报客观性和政治需要的关系、构建扁平化的组织结构,可以达到上述目的,改善反恐情报质量。[ 结果/ 结论]从情报政治化角度剖析反恐困境,探讨情报与政治的关系,提出尽量减少政治化的不利影响,为情报机构引入 企业界扁平化组织模式,从而改善反恐情报工作,实现对反恐行动的有力情报支援,打破“越反越恐冶的困局。