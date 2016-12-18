[目的/ 意义]通过一定惩罚机制促使网民主动识别谣言,能够有效抑制网络谣言传播。[ 方法/ 过程] 运用 计划行为理论和威慑理论,构建惩罚机制影响网络谣言识别行为的结构方程模型,并且基于265 份有效问卷进行实 证分析。[结果/ 结论]研究发现,惩罚机制确实可以对网民的网络谣言识别行为产生一定影响,但是促使网民主动 识别谣言,仅有惩罚机制是不够的,还需要通过加强宣传教育改变网民的态度,通过改善信息沟通机制降低识别网 络谣言的难度。