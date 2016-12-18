[1]张会平 郭昕昊 汤志伟.惩罚机制对网络谣言识别行为的影响研究*[J].情报杂志,2016,(12):47.
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惩罚机制对网络谣言识别行为的影响研究*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2016年12期
- 页码:
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47
- 栏目:
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- 出版日期:
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2016-12-18
文章信息/Info
- Title:
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Impact of Sanction Mechanism on Behavioral Intention to Identify Internet Rumor
- 作者:
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张会平 郭昕昊 汤志伟
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电子科技大学政治与公共管理学院 成都 611731
- 关键词:
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网络谣言 识别行为 计划行为理论 威慑理论
- 摘要:
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[目的/ 意义]通过一定惩罚机制促使网民主动识别谣言,能够有效抑制网络谣言传播。[ 方法/ 过程] 运用
计划行为理论和威慑理论,构建惩罚机制影响网络谣言识别行为的结构方程模型,并且基于265 份有效问卷进行实
证分析。[结果/ 结论]研究发现,惩罚机制确实可以对网民的网络谣言识别行为产生一定影响,但是促使网民主动
识别谣言,仅有惩罚机制是不够的,还需要通过加强宣传教育改变网民的态度,通过改善信息沟通机制降低识别网
络谣言的难度。
更新日期/Last Update:
1900-01-01