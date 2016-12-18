[目的/ 意义]日本于2015 年完成了第十次技术预见报告。在日本第十次技术预见中,其技术预见方法和 组织实施更为成熟,相比前九次技术预见有一些创新性改进,为政府科技政策和科技发展战略的制定提供了良好的 支撑基础。[方法/ 过程]在技术预见理论的指导下,分析日本第十次技术预见的方法、流程与结果。[ 结果/ 结论] 通过研究日本第十次技术预见在方法和实施上的创新与部署,能够为世界其他国家开展技术预见调查和制定科技 战略提供有益启示。