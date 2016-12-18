[1]张 峰 邝 岩.日本第十次国家技术预见的实施和启示*[J].情报杂志,2016,(12):12.
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日本第十次国家技术预见的实施和启示*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2016年12期
- 页码:
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12
- 栏目:
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- 出版日期:
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2016-12-18
文章信息/Info
- Title:
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The Implementation and Enlightenment of Japan’s 10th Science
and Technology Foresight
- 作者:
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张 峰 邝 岩
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北京理工大学人文与社会科学学院 北京 100081
- 关键词:
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技术预见 科技战略 技术预见方法 日本
- 摘要:
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[目的/ 意义]日本于2015 年完成了第十次技术预见报告。在日本第十次技术预见中,其技术预见方法和
组织实施更为成熟,相比前九次技术预见有一些创新性改进,为政府科技政策和科技发展战略的制定提供了良好的
支撑基础。[方法/ 过程]在技术预见理论的指导下,分析日本第十次技术预见的方法、流程与结果。[ 结果/ 结论]
通过研究日本第十次技术预见在方法和实施上的创新与部署,能够为世界其他国家开展技术预见调查和制定科技
战略提供有益启示。
更新日期/Last Update:
1900-01-01