[目的/ 意义]开放政府数据能够激励创新、促进经济增长,但用户发现、理解和使用开放数据离不开高质量 的元数据的支持。借鉴和参考国际先进经验,构建我国地方政府开放数据的元数据方案具有较强的现实意义。[ 方 法/ 过程]首先介绍W3C 的正式推荐标准DCAT 和美国纽约州的元数据方案,然后在调查和分析我国地方政府开放 数据元数据的基础上,设计基于DCAT 的描述数据集和数据资源的核心元数据方案,最后给出北京市“公益性图书 馆冶数据集的XML/ RDF 格式的元数据实例。[结果/ 结论]结果表明,基于国际通用的DCAT 标准和XML/ RDF 编码 格式设计核心元数据方案,能在规范化、标准化和机器可读等方面改善元数据的质量,促进地方政府数据目录间的 互操作,并为进一步开发专门领域(如地理数据)的元数据打下基础。