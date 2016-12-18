[1]于梦月 翟 军 林 岩.我国地方政府开放数据的核心元数据研究*[J].情报杂志,2016,(12):98.
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我国地方政府开放数据的
核心元数据研究*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2016年12期
- 页码:
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98
- 栏目:
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- 出版日期:
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2016-12-18
文章信息/Info
- Title:
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Open Data Core Metadata Research in Chinese Local Governments
- 作者:
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于梦月 翟 军 林 岩
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大连海事大学交通运输管理学院 大连 116026
- 关键词:
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开放政府数据 元数据 数据门户 DCAT XML/ RDF 数据集
- 摘要:
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[目的/ 意义]开放政府数据能够激励创新、促进经济增长,但用户发现、理解和使用开放数据离不开高质量
的元数据的支持。借鉴和参考国际先进经验,构建我国地方政府开放数据的元数据方案具有较强的现实意义。[ 方
法/ 过程]首先介绍W3C 的正式推荐标准DCAT 和美国纽约州的元数据方案,然后在调查和分析我国地方政府开放
数据元数据的基础上,设计基于DCAT 的描述数据集和数据资源的核心元数据方案,最后给出北京市“公益性图书
馆冶数据集的XML/ RDF 格式的元数据实例。[结果/ 结论]结果表明,基于国际通用的DCAT 标准和XML/ RDF 编码
格式设计核心元数据方案,能在规范化、标准化和机器可读等方面改善元数据的质量,促进地方政府数据目录间的
互操作,并为进一步开发专门领域(如地理数据)的元数据打下基础。
更新日期/Last Update:
1900-01-01