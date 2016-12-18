[目的/ 意义]在大数据背景下,网络空间安全问题更加严重。随着“网络空间安全冶增补为国家一级学科, 亟需研究并建立一套完整的大数据背景下网络空间安全人才培养体系与模式。[方法/ 过程] 通过对已有研究成果 和国内外网络空间安全人才培养现状进行分析和比较,针对大数据对网络空间安全造成的威胁和现阶段我国在网 络空间安全人才培养方面所存在的短板和问题,分别从教育体系、社会培训体系、人才评价体系三个基本点出发进 行了综合分析。[结果/ 结论]建立了一套完整的大数据背景下的网络空间安全人才培养体系与模式,以完善我国网 络空间安全人才培养机制,应对大数据对网络空间安全造成的威胁。最后对构建较为完整的网络空间安全人才培 养模式提出了一些建议和思考。