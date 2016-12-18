[目的/ 意义] 为了揭示当前基础学科知识交叉的不足之处,提出跨领域交叉学科主题研究方法,并将该方 法用于动物资源与育种领域的两个基础学科文献及其交叉文献中。[ 方法/ 过程] 首先,利用主题相关分析图模型 方法提取两个基础学科的共同主题和学科独立主题;然后利用相关性测量方法对学科独立主题的相关性进行量化 分析;最后,使用隐藏狄利克雷分配图模型方法提取交叉文献主题,并将其作为参照与基础学科的共同主题和高相 关性学科独立主题进行了对比分析。[结果/ 结论] 结果表明:该方法可揭示不同程度学科交叉主题,挖掘现有交叉 研究的局限之处,为该领域交叉发展提供帮助。