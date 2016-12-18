[1]吴 蕾 田儒雅 张学福.动物资源育种交叉主题发现研究*[J].情报杂志,2016,(12):186.
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动物资源育种交叉主题发现研究*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2016年12期
- 页码:
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186
- 栏目:
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- 出版日期:
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2016-12-18
文章信息/Info
- Title:
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The Study of Interdisciplinary Topics in the Field of Animal Resource and Breeding
- 作者:
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吴 蕾 田儒雅 张学福
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中国农业科学院农业信息研究所 北京 100081
- 关键词:
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交叉学科 图模型 主题研究 动物资源与育种
- 摘要:
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[目的/ 意义] 为了揭示当前基础学科知识交叉的不足之处,提出跨领域交叉学科主题研究方法,并将该方
法用于动物资源与育种领域的两个基础学科文献及其交叉文献中。[ 方法/ 过程] 首先,利用主题相关分析图模型
方法提取两个基础学科的共同主题和学科独立主题;然后利用相关性测量方法对学科独立主题的相关性进行量化
分析;最后,使用隐藏狄利克雷分配图模型方法提取交叉文献主题,并将其作为参照与基础学科的共同主题和高相
关性学科独立主题进行了对比分析。[结果/ 结论] 结果表明:该方法可揭示不同程度学科交叉主题,挖掘现有交叉
研究的局限之处,为该领域交叉发展提供帮助。
更新日期/Last Update:
1900-01-01