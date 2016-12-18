[目的/ 意义]打破以往基于单一性质的静态组织网络研究局限,分析以时间为基础的动态网络研究范式下 正式和非正式组织网络中接近中心性的作用机制。研究结论对动态组织网络理论的拓展、网络动态变化对关键研 发者创造力的影响以及企业创新网络设计均有重要意义。[方法/ 过程]基于国内电子信息和机动车行业的46 家高 新技术企业1995-2010 年的发明和实用新型专利数据构建研发者合作创新网络,并利用负二项回归模型分析了当 前接近中心性和当前及以往的结构洞数量特征的交互作用对252 名关键研发者创造力的影响。[ 结果/ 结论] 结果 表明:当前创新合作关系网络中,当前接近中心性越大,关键研发者的创造力越高;当前接近中心性与当前及以往结 构洞的值越大,关键研发者的创造力越高。但当前接近中心性与以往结构洞的交互作用存在时间窗口敏感性和网 络记忆的衰减特征。