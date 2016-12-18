[目的/ 意义] 为了丰富专家学术网络的理论与方法,探究基于多数据源的专家学术网络的应用,同时为专 家选择科研合作对象提供参考。[方法/ 过程]在对专家学术网络的概念、类型等分析的基础上,提出了基于多数据 源构建专家学术网络的框架和流程,并以“ 云计算冶为研究主题进行了科研合作对象选择的实证研究。[ 结果/ 结 论]实证研究表明,不少专家在论文发表、专利申请和学术专著撰写方面都有合作。在笔者收集的数据集当中,专家 在专利合作方面的关系比较稳定,而在论文和专著方面的合作对象有一定的变化。此外,具有相同研究主题的专家 之间也可以形成合作,可以选择同领域的专家作为合作对象。