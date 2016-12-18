[1]王 炎 魏瑞斌.基于多数据源的专家学术网络构建研究*[J].情报杂志,2016,(12):121.
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基于多数据源的专家学术网络构建研究*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2016年12期
- 页码:
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121
- 栏目:
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- 出版日期:
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2016-12-18
文章信息/Info
- Title:
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To Build the Expert Academic Network Based on the Multi-data Source
- 作者:
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王 炎 魏瑞斌
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安徽财经大学管理科学与工程学院 蚌埠 233030
- 关键词:
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专家学术网络 多数据源 科研合作 社会网络分析
- 摘要:
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[目的/ 意义] 为了丰富专家学术网络的理论与方法,探究基于多数据源的专家学术网络的应用,同时为专
家选择科研合作对象提供参考。[方法/ 过程]在对专家学术网络的概念、类型等分析的基础上,提出了基于多数据
源构建专家学术网络的框架和流程,并以“ 云计算冶为研究主题进行了科研合作对象选择的实证研究。[ 结果/ 结
论]实证研究表明,不少专家在论文发表、专利申请和学术专著撰写方面都有合作。在笔者收集的数据集当中,专家
在专利合作方面的关系比较稳定,而在论文和专著方面的合作对象有一定的变化。此外,具有相同研究主题的专家
之间也可以形成合作,可以选择同领域的专家作为合作对象。
更新日期/Last Update:
1900-01-01