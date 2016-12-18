[1]王 兴.谁影响谁? 大学国际学术期刊、会议守门人数量与科研产出的因果关系研究―――以计算机学科为例[J].情报杂志,2016,(12):189.
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谁影响谁? 大学国际学术期刊、会议
守门人数量与科研产出的因果关系研究
―――以计算机学科为例()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2016年12期
- 页码:
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189
- 栏目:
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- 出版日期:
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2016-12-18
文章信息/Info
- Title:
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Which Drives Which? The Causal Relationship between the Number of International
Journal and Conference Gatekeepers and the Scientific Output of Universities:
Taking Computer Science for Example
- 作者:
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王 兴
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上海交通大学高等教育研究院 上海 200240
- 关键词:
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期刊编委 会议委员 科研产出 格兰杰因果检验 邮件访谈
- 摘要:
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[目的/ 意义] 被喻为国际学术期刊、会议守门人的期刊编委和会议委员在学界有着重要影响,本研究旨在
探究大学编委、会议委员数量与大学科研产出之间的因果关系。[方法/ 过程] 首先选取2014 年ARWU 计算机学科
世界排名前20 强的大学作为样本,对这些大学1996-2014 年在部分计算机国际顶尖学术期刊的编委数量与论文数
量进行格兰杰因果检验,然后对部分计算机国际顶尖期刊的编委及顶尖学术会议的会议委员就因果关系的问题进
行邮件访谈及小样本的案例验证。[结果/ 结论]格兰杰因果检验结果表明,总的来看,20 所顶尖大学编委数量与论
文数量之间的因果关系并不明显,但是部分大学具有双向或某一方向上的因果关系。就访谈及小样本案例验证的
结果来看,结合机理分析我们认为,大学编委、会议委员数量与大学的科研产出之间存在着因果关系,总的来看,科
研产出是因,编委、会议委员数量是果。
更新日期/Last Update:
1900-01-01