[1]王 兴.谁影响谁? 大学国际学术期刊、会议守门人数量与科研产出的因果关系研究―――以计算机学科为例[J].情报杂志,2016,(12):189.



谁影响谁? 大学国际学术期刊、会议 守门人数量与科研产出的因果关系研究 ―――以计算机学科为例