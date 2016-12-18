[1]王凌峰 杨小珍.一种单篇研究论文直接评价新方法*[J].情报杂志,2016,(12):145.
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一种单篇研究论文直接评价新方法*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2016年12期
- 页码:
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145
- 栏目:
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- 出版日期:
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2016-12-18
文章信息/Info
- Title:
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A New Peer Review Method with Multi Ordinal Evaluation Indicator
for One Single Research Paper
- 作者:
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王凌峰 杨小珍
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桂林电子科技大学商学院 桂林 541004
- 关键词:
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同行评议 直接评价 加权评价 组合评价
- 摘要:
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[目的/ 意义] 单篇研究论文直接评价在学术出版、科研管理中有广泛应用,目前最常见的单篇论文直接评
价方法是多指标加权评价法,该法存在指标打分主观性易过大、关键性指标可能被非关键指标掩盖、创新性评价指
标细化不够、论文分级区分度不够等不足,对此提出一种新评价方法,抑制多指标加权评价方法的上述不足,提高论
文直接评价效度。[方法/ 过程]新方法将研究论文写作中存在的典型问题直接纳入评价指标定义,各评价指标采用
定序尺度,各评价指标分级之间两两组合,最终对应到六个论文评价等级中的某一级。[结果/ 结论] 新方法可用于
自然工程、经济管理学科的期刊论文审稿和学位论文评议。
更新日期/Last Update:
1900-01-01