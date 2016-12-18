[目的/ 意义] 单篇研究论文直接评价在学术出版、科研管理中有广泛应用,目前最常见的单篇论文直接评 价方法是多指标加权评价法,该法存在指标打分主观性易过大、关键性指标可能被非关键指标掩盖、创新性评价指 标细化不够、论文分级区分度不够等不足,对此提出一种新评价方法,抑制多指标加权评价方法的上述不足,提高论 文直接评价效度。[方法/ 过程]新方法将研究论文写作中存在的典型问题直接纳入评价指标定义,各评价指标采用 定序尺度,各评价指标分级之间两两组合,最终对应到六个论文评价等级中的某一级。[结果/ 结论] 新方法可用于 自然工程、经济管理学科的期刊论文审稿和学位论文评议。