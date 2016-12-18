[1]谭 玉 张 涛 吕维霞.智库评价的国际比较及其对中国的启示*[J].情报杂志,2016,(12):6.
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智库评价的国际比较及其对中国的启示*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2016年12期
- 页码:
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6
- 栏目:
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- 出版日期:
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2016-12-18
文章信息/Info
- Title:
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An International Comparison of Think Tank Evaluation and Its Enlightenment
- 作者:
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谭 玉1; 2 张 涛1 吕维霞1
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1. 对外经济贸易大学公共管理学院 北京 100029;
2. 对外经济贸易大学国际经济贸易学院 北京 100029
- 关键词:
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智库评价 主导模式 国际比较
- 摘要:
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[目的/ 意义] 智库在国家、国家间的战略交往过程中扮演着越来越重要的角色,而智库评价是智库有效产
出的切实保障,更是智库健康发展的重要环节。[方法/ 过程]选取美国、英国、日本等典型国家,分别从主导模式、评
价主客体、评价方法等多个方面,进行深入调研和比较研究。[结果/ 结论]发现在各个典型国家中,智库评价虽存在
一定的弊端,但已基本形成特色鲜明、较为完整的评价体系,而我国与之相比还存在智库评价方法单一、评价指标不
完善等问题,并提出规范智库的标准化定义、构建多元化评价机制、提高评价过程透明度、丰富智库评价参与主体等
建议。
更新日期/Last Update:
1900-01-01