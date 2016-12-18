[目的/ 意义] 智库在国家、国家间的战略交往过程中扮演着越来越重要的角色,而智库评价是智库有效产 出的切实保障,更是智库健康发展的重要环节。[方法/ 过程]选取美国、英国、日本等典型国家,分别从主导模式、评 价主客体、评价方法等多个方面,进行深入调研和比较研究。[结果/ 结论]发现在各个典型国家中,智库评价虽存在 一定的弊端,但已基本形成特色鲜明、较为完整的评价体系,而我国与之相比还存在智库评价方法单一、评价指标不 完善等问题,并提出规范智库的标准化定义、构建多元化评价机制、提高评价过程透明度、丰富智库评价参与主体等 建议。