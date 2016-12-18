[目的/ 意义]通过建模仿真的形式分析突发事件发生后权威信息与谣言同时在微博中传播的作用规律,分 析权威信息对突发事件微博谣言的控制作用,以期为政府及相关部门有效应对微博谣言提供参考。[方法/ 过程]对 权威信息节点进行了定义,加入了权威信息节点A,分析了权威信息发布后突发事件微博谣言的传播规则,构建了 新的两阶段的A-SC1 C2 IR 模型并得出模型的动态方程;以BA 无标度网络为基础,采用Monte-Carlo 方法对模型进 行仿真分析。[结果/ 结论]从仿真结果可以看出,权威信息发布的越早越能有效地控制谣言传播,权威信息发布者 的权威性以及权威信息的公信力对谣言传播的控制效果受权威信息发布时间点的影响较大。