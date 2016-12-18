[1]沈 晶 胡广伟.利益相关者视角下政府数据开放价值生成机制研究[J].情报杂志,2016,(12):92.
点击复制
利益相关者视角下政府数据开放
价值生成机制研究()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
-
- 期数:
-
2016年12期
- 页码:
-
92
- 栏目:
-
- 出版日期:
-
2016-12-18
文章信息/Info
- Title:
-
Determining the Value Generating Mechanism of Open Government Data:
Understanding Different Stakeholders
- 作者:
-
沈 晶 胡广伟
-
1. 南京大学信息管理学院 南京 210023;2. 南京大学政务数据资源研究所 南京 210023
- 关键词:
-
开放政府 数据开放 利益相关者 权力-利益矩阵 价值生成机制
- 摘要:
-
[目的/ 意义] 政府数据开放是大数据时代的必然趋势,明确其涉及的利益相关者、价值生成机制有助于政
府数据开放更高效地开展。[方法/ 过程]在梳理政府数据开放研究的基础上,对政府数据开放利益相关者进行了界
定与分类;并且用“权力-利益冶法分析利益相关者的影响力和利益相关度,进而提出利益相关者的管理策略;接着
从不同类型利益相关者的视角,结合价值创造和价值获取理论,探索了政府数据开放价值生成机制。[结果/ 结论]
厘清12 个利益相关者,并基于政府组织类、非政府组织类、个人类三类利益相关者,提出九维政府数据开放价值生
成机制。
更新日期/Last Update:
1900-01-01