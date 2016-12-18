[目的/ 意义] 政府数据开放是大数据时代的必然趋势,明确其涉及的利益相关者、价值生成机制有助于政 府数据开放更高效地开展。[方法/ 过程]在梳理政府数据开放研究的基础上,对政府数据开放利益相关者进行了界 定与分类;并且用“权力-利益冶法分析利益相关者的影响力和利益相关度,进而提出利益相关者的管理策略;接着 从不同类型利益相关者的视角,结合价值创造和价值获取理论,探索了政府数据开放价值生成机制。[结果/ 结论] 厘清12 个利益相关者,并基于政府组织类、非政府组织类、个人类三类利益相关者,提出九维政府数据开放价值生 成机制。