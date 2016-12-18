[1]任增元 徐 婧 姜春林.我国学术评价研究述评与趋势展望*―――基于1998-2015 年1429 篇文献的计量分析[J].情报杂志,2016,(12):139.
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我国学术评价研究述评与趋势展望*
―――基于1998-2015 年1429 篇文献的计量分析()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2016年12期
- 页码:
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139
- 栏目:
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- 出版日期:
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2016-12-18
文章信息/Info
- Title:
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Review and Prospect of Research on Academic Evaluation in China
―Based on the Statistical Analysis of 1429 Papers in 1998-2015
- 作者:
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任增元1 徐 婧1 姜春林2
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1. 吉林大学高等教育研究所 长春 130012;
2. 大连理工大学科学学与科技管理研究所暨WISE Lab 大连 116024
- 关键词:
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学术评价 CiteSpace 知识图谱 文献计量学
- 摘要:
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[目的/ 意义] 优质高效的学术评价体系可以创设良好的学术环境、助力高校建设和学科发展,然而至今到
底如何开展学术评价还有很多悬而未决、充满争议的问题,尤其是在双一流建设和创新驱动发展的背景下,对这一
领域进行回顾、评价与展望具有重要意义。[方法/ 过程]依据文献计量学方法,运用CiteSpace III 可视化软件,在发
文量、学科领域、期刊来源、研究机构及热点议题等方面,对1998-2015 年间CNKI 数据库中刊载的学术评价或者科
研评价主题的1429 篇CSSCI 来源期刊论文进行计量分析。[结果/ 结论]据此识别界定出该领域的若干争议与核心
议题,并提出评价方法上强调与对象的适切性、评价导向上强调质量优先和评价理念上强调理性重建三个建议。
更新日期/Last Update:
1900-01-01