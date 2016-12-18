[目的/ 意义] 优质高效的学术评价体系可以创设良好的学术环境、助力高校建设和学科发展,然而至今到 底如何开展学术评价还有很多悬而未决、充满争议的问题,尤其是在双一流建设和创新驱动发展的背景下,对这一 领域进行回顾、评价与展望具有重要意义。[方法/ 过程]依据文献计量学方法,运用CiteSpace III 可视化软件,在发 文量、学科领域、期刊来源、研究机构及热点议题等方面,对1998-2015 年间CNKI 数据库中刊载的学术评价或者科 研评价主题的1429 篇CSSCI 来源期刊论文进行计量分析。[结果/ 结论]据此识别界定出该领域的若干争议与核心 议题,并提出评价方法上强调与对象的适切性、评价导向上强调质量优先和评价理念上强调理性重建三个建议。