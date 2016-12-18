[1]裴可锋 陈永洲 马 静.基于DTPM 模型的话题热度预测方法*[J].情报杂志,2016,(12):52.
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基于DTPM 模型的话题热度预测方法*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2016年12期
- 页码:
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52
- 栏目:
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- 出版日期:
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2016-12-18
文章信息/Info
- Title:
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Topic Popularity Prediction Method Based on DTPM Model
- 作者:
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裴可锋 陈永洲 马 静
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南京航空航天大学经济与管理学院 南京 210016
- 关键词:
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话题热度时间序列 LDA EEMD DTPM 模型
- 摘要:
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[目的/ 意义]随着网络舆情对现实生活的影响越来越大,对其中一些具有负面影响的话题进行追踪与预测
具有重要意义。由于微博话题热度时间序列非线性、时变性等特征,因此目前的研究难以对其进行较为理想的预
测。[方法/ 过程]为了提高话题热度预测精度,在LDA 和EEMD 方法基础上提出了离散话题热度预测模型DTPM
(Discretized Topic Predict Model)模型。首先,引入LDA 模型,结合话题具有的内容和外在特征两个方面的热度因
素,定义更加符合实际的话题热度计算方法,得到话题热度时间序列。然后,采用EEMD 技术对该热度时间序列进
行离散分解,利用神经网络等预测方法对各部分进行预测建模,最终汇总得到话题预测结果。[结果/ 结论] 基于真
实微博数据进行话题热度预测仿真实验,对比了话题热度时间序列不同处理下的预测精度。试验结果表明,对话题
热度时间序列进行离散化的DTPM 模型能够有效提高话题热度预测的精度。
更新日期/Last Update:
1900-01-01