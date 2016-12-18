[目的/ 意义]随着网络舆情对现实生活的影响越来越大,对其中一些具有负面影响的话题进行追踪与预测 具有重要意义。由于微博话题热度时间序列非线性、时变性等特征,因此目前的研究难以对其进行较为理想的预 测。[方法/ 过程]为了提高话题热度预测精度,在LDA 和EEMD 方法基础上提出了离散话题热度预测模型DTPM (Discretized Topic Predict Model)模型。首先,引入LDA 模型,结合话题具有的内容和外在特征两个方面的热度因 素,定义更加符合实际的话题热度计算方法,得到话题热度时间序列。然后,采用EEMD 技术对该热度时间序列进 行离散分解,利用神经网络等预测方法对各部分进行预测建模,最终汇总得到话题预测结果。[结果/ 结论] 基于真 实微博数据进行话题热度预测仿真实验,对比了话题热度时间序列不同处理下的预测精度。试验结果表明,对话题 热度时间序列进行离散化的DTPM 模型能够有效提高话题热度预测的精度。