[目的/ 意义]学术社区作为学术信息交流和知识共享与传播的平台越来越受到科研工作者的关注,同时也 极大地推动了知识创新活动,因此研究学术社区成员知识创新行为动机具有十分重要的意义。[方法/ 过程]在已有 的文献研究中,大多是从不同理论角度分析网络社区成员行为动机,首次将学术社区成员知识创新行为动机分为外 部动机、内化的外部动机和内部动机三个方面,通过网络问卷调查,采用主成分分析法对学术社区成员知识创新行 为动机进行实证研究。[结果/ 结论]研究结果表明学术社区成员知识创新行为动机中最主要的动机是内部动机,其 次是内化的外部动机,最后是外部动机。根据分析结果,为激励学术社区成员知识创新行为以及促进学术社区建设 与发展提出了相应的管理建议。