[目的/ 意义]微信谣言元文本独特的召唤结构契合受众的期待视野,是启动其再传机制的关键。相关研究 对于科学开展微信辟谣具有重要价值。目前尚未发现针对性研究。[方法/ 过程] 基于接受美学的召唤结构和期待 视野理论框架,以2014、2015 年十大微信谣言元文本为研究对象,运用文本分析法,探究微信谣言元文本的召唤结 构及其与受众期待视野的关系,并提出针对性的辟谣策略。[结果/ 结论]研究发现:微信谣言元文本从修辞运用、悬 念设置、信源叙述、图文结构和心理唤醒等层面构建召唤结构,并通过融合、更新、激活受众期待视野,促使受众参与 谣言转发,完成谣言从“第一文本冶向“第二文本冶的转化,提出从平台构建、信息对冲、信源管理、心理纾解、形式创 新等层面展开辟谣。