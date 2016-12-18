[1]刘 锐.微信谣言元文本的召唤结构、受众期待视野与辟谣策略*[J].情报杂志,2016,(12):34.
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微信谣言元文本的召唤结构、受众
期待视野与辟谣策略*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2016年12期
- 页码:
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34
- 栏目:
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- 出版日期:
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2016-12-18
文章信息/Info
- Title:
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On Response-Inviting Structure,Audience’s Expectation Horizon of WeChat
Rumor Meta Texts and Strategies of Rumor Refuting
- 作者:
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刘 锐
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上海交通大学人文艺术研究院 上海 200240
- 关键词:
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微信谣言 元文本 召唤结构 期待视野 辟谣策略
- 摘要:
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[目的/ 意义]微信谣言元文本独特的召唤结构契合受众的期待视野,是启动其再传机制的关键。相关研究
对于科学开展微信辟谣具有重要价值。目前尚未发现针对性研究。[方法/ 过程] 基于接受美学的召唤结构和期待
视野理论框架,以2014、2015 年十大微信谣言元文本为研究对象,运用文本分析法,探究微信谣言元文本的召唤结
构及其与受众期待视野的关系,并提出针对性的辟谣策略。[结果/ 结论]研究发现:微信谣言元文本从修辞运用、悬
念设置、信源叙述、图文结构和心理唤醒等层面构建召唤结构,并通过融合、更新、激活受众期待视野,促使受众参与
谣言转发,完成谣言从“第一文本冶向“第二文本冶的转化,提出从平台构建、信息对冲、信源管理、心理纾解、形式创
新等层面展开辟谣。
更新日期/Last Update:
1900-01-01