[1]刘 念 张文德.网络内容提供商著作权风险沟通有效性影响因素研究*―――基于人员理性的TPB 分析[J].情报杂志,2016,(12):75.
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网络内容提供商著作权风险沟通
有效性影响因素研究*
―――基于人员理性的TPB 分析()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2016年12期
- 页码:
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75
- 栏目:
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- 出版日期:
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2016-12-18
文章信息/Info
- Title:
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Research on the Influencing Factors of the Effectiveness of Network
Content Provider’s Copyright Risk Communication
―――Based on the TPB Analysis of Personnel Rationality
- 作者:
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刘 念1 张文德2
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1. 福州大学图书馆 福州 350108;
2. 福州大学信息管理研究所 福州 350108
- 关键词:
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网络内容提供商 ICP 著作权 计划行为理论 TPB 风险沟通 网络信息资源
- 摘要:
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[目的/ 意义]将网络内容提供商(Internet Content Provider, ICP)人员作为研究主体,对其网络信息资源著
作权风险沟通影响因素进行研究,以期提高著作权风险沟通有效性。[ 方法/ 过程] 通过TPB 理论对网络内容提供
商人员理性进行解构,对影响人员著作权风险沟通的因素进行深入分析,建立了网络内容提供商著作权风险沟通有
效性模型,并通过实证分析进行验证。[结果/ 结论]验证结果表明,研究内容具有较好的可用性,并根据分析结果提
出了提高网络内容提供商著作权风险沟通有效性的建议。
更新日期/Last Update:
1900-01-01