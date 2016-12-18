[目的/ 意义]将网络内容提供商(Internet Content Provider, ICP)人员作为研究主体,对其网络信息资源著 作权风险沟通影响因素进行研究,以期提高著作权风险沟通有效性。[ 方法/ 过程] 通过TPB 理论对网络内容提供 商人员理性进行解构,对影响人员著作权风险沟通的因素进行深入分析,建立了网络内容提供商著作权风险沟通有 效性模型,并通过实证分析进行验证。[结果/ 结论]验证结果表明,研究内容具有较好的可用性,并根据分析结果提 出了提高网络内容提供商著作权风险沟通有效性的建议。