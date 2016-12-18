[目的/ 意义] 提出了一种追踪核心词、突变词和新生词在不同时间窗的变化,并结合知识图谱分析来揭示 学科领域主题变化趋势的方法,尝试对现有的基于共词分析和知识图谱的学科主题演化方法进行集成和改进,从而 提供一种对学科主题演化趋势识别更加全面和细致,且降低人工辨识知识图谱难度的做法。[方法/ 过程]研究中创 新性地加入了主题类型划分以及对特征主题词定量分析的环节,根据不同类型的特征主题词的词频变化,对整个学 科主题变化的趋势进行探测。分别对核心词、突变词和新生词的定义及度量方法都进行了说明。[结果/ 结论]通过 在具体领域的实例验证以及领域专家对实证分析结果的认可,证明该方法在学科主题演化趋势探测中的可行性及 效果,对今后相关研究具有一定借鉴意义。