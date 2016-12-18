[目的/ 意义]基于社会网络构建中科院院士之间的科学合作网络并分析其节点进退与科研绩效的关系,是 理解院士间合作关系演化的重要途径。[方法/ 过程]以信息技术科学部为例,基于院士发表的SCI 期刊论文数据, 采用社会网络分析和统计学分析方法,以作者为合作网络节点,从网络中节点的进入、在位和退出的角度研究信息 技术科学部院士的合作网络演化规律。[结果/ 结论]研究结果显示:(1)信息技术科学部院士合作网络的密度和中 心度指标呈规律性变化,网络节点频繁的更新和重建使得合作网络实现从简单到复杂的演化;(2) 院士的合作网络 中新进入的节点选择合作者时,更加倾向于中介中心度高的在位者,其次是亲近中心度高的在位者;(3) 合作网络 中,作者的亲近中心度与其科研产出力具有正相关关系,而在位者的中介中心度对于新进入者的科研产出力具有促 进作用。