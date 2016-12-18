[1]林德明 孙建松 郝 涛 王春杰.专利引用在专利价值评价中的适用性研究[J].情报杂志,2016,(12):150.
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专利引用在专利价值评价中的适用性研究()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2016年12期
- 页码:
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150
- 栏目:
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- 出版日期:
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2016-12-18
文章信息/Info
- Title:
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Research on the Applicability of Patent Citation in Patent Value Evaluation
- 作者:
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林德明 孙建松 郝 涛 王春杰
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大连理工大学科学学与科技管理研究所 大连 116024
- 关键词:
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专利引用 专利价值分析 引用类型
- 摘要:
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[目的/ 意义] 专利引用是专利价值评价的指标之一,深入分析施引专利与原专利之间的关系,可以有效地
评判专利引用指标在专利价值评价中的效力。[方法/ 过程]首先,选取获得中国专利奖,且在美国提交申请的专利,
再检索获奖专利的施引专利,通过对比施引专利与获奖专利的摘要和权利要求等,可将施引专利分为差异技术、关
联技术、同类技术和近似技术4 类。其次,对这4 类施引专利做统计上的比较以及检验。[结论/ 结果]研究表明,专
利引用可以有效作为专利价值的评价指标,且专利引用可作为遴选专利的指标。不同施引专利的类型在专利价值
评价中的效力不同,只有将施引专利进行分类处理,才能更好地将专利引用指标应用于专利价值评价。
更新日期/Last Update:
1900-01-01