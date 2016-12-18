[目的/ 意义] 专利引用是专利价值评价的指标之一,深入分析施引专利与原专利之间的关系,可以有效地 评判专利引用指标在专利价值评价中的效力。[方法/ 过程]首先,选取获得中国专利奖,且在美国提交申请的专利, 再检索获奖专利的施引专利,通过对比施引专利与获奖专利的摘要和权利要求等,可将施引专利分为差异技术、关 联技术、同类技术和近似技术4 类。其次,对这4 类施引专利做统计上的比较以及检验。[结论/ 结果]研究表明,专 利引用可以有效作为专利价值的评价指标,且专利引用可作为遴选专利的指标。不同施引专利的类型在专利价值 评价中的效力不同,只有将施引专利进行分类处理,才能更好地将专利引用指标应用于专利价值评价。