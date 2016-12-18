[目的/ 意义] 为了分析美国图书馆学博士研究生的引文特点,为我国图书馆学教育、信息资源建设和科学 研究提供参考,以伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校1991-2013 年的博士论文为案例进行分析研究。[ 方法/ 过程] 采 用引文分析法、比较法、个案研究法等研究方法,研究美国博士学位论文的引文数量、文献类型、时间、作者、期刊等 科技文献的核心要素。[结果/ 结论]得出了美国图书馆学博士论文的引文特点、美国图书馆学领域的高影响力研究 人员和高影响力期刊;对我国图书馆学教育与科研、信息资源建设、灰色文献的开发利用等方面提出了建议和思考。