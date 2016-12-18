[1]梁桂英 刘 竟 朱安青 汪满容.美国图书馆学博士学位论文的引文分析*―――以伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校为例[J].情报杂志,2016,(12):181.
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美国图书馆学博士学位论文的引文分析* ―――以伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校为例()
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《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]

卷:
期数:
2016年12期
页码:
181
栏目:
出版日期:
2016-12-18

文章信息/Info

Title:
Citation Analysis of the American Library Science Doctoral Dissertations: A Case Study of the University of Illinois at Urbana-Champaign
作者:
梁桂英 刘 竟 朱安青 汪满容
江苏大学科技信息研究所 镇江 212013
关键词:
美国 图书馆学 引文分析 灰色文献 引文特点 高影响力
摘要:
[目的/ 意义] 为了分析美国图书馆学博士研究生的引文特点,为我国图书馆学教育、信息资源建设和科学 研究提供参考,以伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校1991-2013 年的博士论文为案例进行分析研究。[ 方法/ 过程] 采 用引文分析法、比较法、个案研究法等研究方法,研究美国博士学位论文的引文数量、文献类型、时间、作者、期刊等 科技文献的核心要素。[结果/ 结论]得出了美国图书馆学博士论文的引文特点、美国图书馆学领域的高影响力研究 人员和高影响力期刊;对我国图书馆学教育与科研、信息资源建设、灰色文献的开发利用等方面提出了建议和思考。
更新日期/Last Update: 1900-01-01