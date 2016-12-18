[1]梁桂英 刘 竟 朱安青 汪满容.美国图书馆学博士学位论文的引文分析*―――以伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校为例[J].情报杂志,2016,(12):181.
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美国图书馆学博士学位论文的引文分析*
―――以伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校为例()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2016年12期
- 页码:
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181
- 栏目:
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- 出版日期:
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2016-12-18
文章信息/Info
- Title:
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Citation Analysis of the American Library Science Doctoral Dissertations:
A Case Study of the University of Illinois at Urbana-Champaign
- 作者:
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梁桂英 刘 竟 朱安青 汪满容
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江苏大学科技信息研究所 镇江 212013
- 关键词:
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美国 图书馆学 引文分析 灰色文献 引文特点 高影响力
- 摘要:
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[目的/ 意义] 为了分析美国图书馆学博士研究生的引文特点,为我国图书馆学教育、信息资源建设和科学
研究提供参考,以伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校1991-2013 年的博士论文为案例进行分析研究。[ 方法/ 过程] 采
用引文分析法、比较法、个案研究法等研究方法,研究美国博士学位论文的引文数量、文献类型、时间、作者、期刊等
科技文献的核心要素。[结果/ 结论]得出了美国图书馆学博士论文的引文特点、美国图书馆学领域的高影响力研究
人员和高影响力期刊;对我国图书馆学教育与科研、信息资源建设、灰色文献的开发利用等方面提出了建议和思考。
更新日期/Last Update:
1900-01-01