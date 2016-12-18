[目的/ 意义]明确国内信息生态链研究的状况,对于信息生态链研究具有重要意义。[ 方法/ 过程] 搜集 2016 年以前国内产出的相关文献,对其内容和研究特点进行系统分析和总结。[ 结果/ 结论] 结果发现,国内学者重 点关注的是信息生态链基础理论、网络信息生态链、信息生态链应用三个方面,今后应克服重复研究、扩大研究范围 并加强实证应用研究。