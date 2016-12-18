[1]康 蠡.国内信息生态链研究综述*[J].情报杂志,2016,(12):88.
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国内信息生态链研究综述*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2016年12期
- 页码:
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88
- 栏目:
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- 出版日期:
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2016-12-18
文章信息/Info
- Title:
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Review on the Research of Information Ecological Chain in China
- 作者:
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康 蠡
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1. 中山大学资讯管理学院 广州 510006;
2. 海南政法职业学院法务技术系 海口 571100
- 关键词:
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生态链 信息生态链 网络信息 商务网络 社交媒体 信息生态
- 摘要:
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[目的/ 意义]明确国内信息生态链研究的状况,对于信息生态链研究具有重要意义。[ 方法/ 过程] 搜集
2016 年以前国内产出的相关文献,对其内容和研究特点进行系统分析和总结。[ 结果/ 结论] 结果发现,国内学者重
点关注的是信息生态链基础理论、网络信息生态链、信息生态链应用三个方面,今后应克服重复研究、扩大研究范围
并加强实证应用研究。
更新日期/Last Update:
1900-01-01