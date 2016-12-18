[1]何有世 李 娜.搜索型商品评论有用性影响因素研究*[J].情报杂志,2016,(12):202.
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搜索型商品评论有用性影响因素研究*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2016年12期
- 页码:
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202
- 栏目:
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- 出版日期:
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2016-12-18
文章信息/Info
- Title:
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Research on the Impact Factors of the Helpfulness of the Search Product Reviews
- 作者:
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何有世1 李 娜2
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1. 江苏大学管理学院 镇江 212013;2. 江苏大学财经学院 镇江 212013
- 关键词:
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商品评论 在线评论有用性 Tobit 回归模型 相关性分析
- 摘要:
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[目的/ 意义]由于在线搜索型商品评论存在大量性、复杂性、多样性等特点,客观上要求及时、正确挖掘出有效评
论信息。因此,探究在线评论有用性的影响因素,对建立有效的评论评价系统具有重要的指导意义。[ 方法/ 过程] 以信息
采纳模型为理论基础,以搜索型商品在线评论为研究对象,从评论内容和评论来源两方面出发,在前人研究的基础上,增加
了商家服务、商品信息、物流信息三个变量,构建在线评论有用性影响因素模型,着重探讨评论表达丰富性和内容完整性对
评论有用性的影响。通过亚马逊商城上抓取的6 种搜索型商品的在线评论,实证研究了在线评论有用性的影响因素及各因
素之间的作用机制。[结果/ 结论]研究发现,评论越长、评论中提及商品属性越多、商家服务评价越详细、评论者主观性表
达越丰富、星级评分越低、评论者排名越靠前则评论的有用性越高;而是否包含对物流的评价、评论发表的及时性对评论有
用性的影响不显著。
更新日期/Last Update:
1900-01-01