[目的/ 意义]由于在线搜索型商品评论存在大量性、复杂性、多样性等特点,客观上要求及时、正确挖掘出有效评 论信息。因此,探究在线评论有用性的影响因素,对建立有效的评论评价系统具有重要的指导意义。[ 方法/ 过程] 以信息 采纳模型为理论基础,以搜索型商品在线评论为研究对象,从评论内容和评论来源两方面出发,在前人研究的基础上,增加 了商家服务、商品信息、物流信息三个变量,构建在线评论有用性影响因素模型,着重探讨评论表达丰富性和内容完整性对 评论有用性的影响。通过亚马逊商城上抓取的6 种搜索型商品的在线评论,实证研究了在线评论有用性的影响因素及各因 素之间的作用机制。[结果/ 结论]研究发现,评论越长、评论中提及商品属性越多、商家服务评价越详细、评论者主观性表 达越丰富、星级评分越低、评论者排名越靠前则评论的有用性越高;而是否包含对物流的评价、评论发表的及时性对评论有 用性的影响不显著。