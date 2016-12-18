[1]何 伟 常 春.基于叙词表语义关系和PageRank 的查询扩展方法*[J].情报杂志,2016,(12):105.
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基于叙词表语义关系和PageRank 的
查询扩展方法*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
-
2016年12期
- 页码:
-
105
- 栏目:
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- 出版日期:
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2016-12-18
文章信息/Info
- Title:
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An Approach for Query Expansion Based on Semantic Relation
of Thesaurus and PageRank
- 作者:
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何 伟1; 2 常 春1
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1. 中国科学技术信息研究所 北京 100038;2. 怀化学院 怀化 418008
- 关键词:
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语义关系 PageRank 查询扩展 叙词表 概念树
- 摘要:
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[ 目的/ 意义] 查询扩展是一种有效的提高信息检索系统查全率和查准率的方法,一直以来受到大家的关
注。[方法/ 过程]提出一种基于叙词表语义关系和PageRank 的查询扩展方法,首先通过叙词表为原始查询词获得
初始查询扩展词集,并根据叙词表词间语义关系构造初始查询扩展概念树;其次使用修正的PageRank 方法Modified
PageRank 计算初始查询扩展概念树中每个节点的重要性MPR 值,通过经验阈值对其进行剪枝操作;获得最终的查
询扩展词集。[结果/ 结论]实验结果证明,这一方法能进一步改善信息检索系统的查全率和查准率,平均F-meas鄄
ure 值有一定幅度的提升,比无扩展方法提高了5. 59%,表现出较强的竞争力。
更新日期/Last Update:
1900-01-01