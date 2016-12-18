[ 目的/ 意义] 查询扩展是一种有效的提高信息检索系统查全率和查准率的方法,一直以来受到大家的关 注。[方法/ 过程]提出一种基于叙词表语义关系和PageRank 的查询扩展方法,首先通过叙词表为原始查询词获得 初始查询扩展词集,并根据叙词表词间语义关系构造初始查询扩展概念树;其次使用修正的PageRank 方法Modified PageRank 计算初始查询扩展概念树中每个节点的重要性MPR 值,通过经验阈值对其进行剪枝操作;获得最终的查 询扩展词集。[结果/ 结论]实验结果证明,这一方法能进一步改善信息检索系统的查全率和查准率,平均F-meas鄄 ure 值有一定幅度的提升,比无扩展方法提高了5. 59%,表现出较强的竞争力。