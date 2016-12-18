[目的/ 意义]科技成果转化能力是衡量高校学术水平和综合竞争力的一个重要标准,评价高校科技成果转 化能力,把握主要的影响因素,有利于探讨提升高校科技成果转化能力的有效途径。[方法/ 过程]从转化条件、转化 实力和转化效果三个维度,建立了高校科技成果转化能力评价指标体系,以2015 年全国31 个省、直辖市、自治区的 高等学校为研究对象,利用因子分析法和聚类分析法对我国高校的科技成果转化能力进行实证分析。[结果/ 结论] 研究发现高校间科技成果转化能力存在较大的区域差异,不同因素对于高校科技成果转化能力的影响不同,据此提 出相应的对策和建议。