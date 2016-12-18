[目的/ 意义]互联网开源信息为反恐情报搜集提供了新的“土壤冶,如何设计开发相应的反恐情报搜集系 统,从纷繁复杂的论坛、博客等快速获取隐藏在其中的有用反恐情报,成为亟待解决的问题。传统的舆情监控系统 主要聚焦敏感、热点问题等,却很少关注反恐领域的情报信息搜索与挖掘,很有必要设计专门的反恐情报搜集预警 系统。[方法/ 过程]基于信息系统开发的生命周期法,对互联网反恐情报搜集系统进行了详细的需求调研与分析: 主要对情报搜集系统的系统规划、功能需求、系统操作流程、业务流程、数据流程等进行详细地阐述与分析。[ 结果/ 结论]研究了反恐情报搜集与预警系统的需求,为后续系统的设计、开发与运行维护等奠定了基础。