[1]范林军 伍毓锋 凌云翔 李本先.互联网反恐情报搜集系统建设需求分析*[J].情报杂志,2016,(12):22.
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互联网反恐情报搜集系统建设需求分析*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2016年12期
- 页码:
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22
- 栏目:
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- 出版日期:
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2016-12-18
文章信息/Info
- Title:
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Requirement Analysis of Counter-terrorism Intelligence-collecting System
Based on Internet Source Information
- 作者:
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范林军1 伍毓锋1 凌云翔1; 2 李本先1; 2
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1. 武警警官学院管理科学与工程系 成都 610213;
2. 国防科学技术大学信息系统与管理学院 长沙 410073
- 关键词:
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反恐情报 情报搜集系统 互联网开源信息 系统需求分析 系统业务流程 系统数据流程
- 摘要:
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[目的/ 意义]互联网开源信息为反恐情报搜集提供了新的“土壤冶,如何设计开发相应的反恐情报搜集系
统,从纷繁复杂的论坛、博客等快速获取隐藏在其中的有用反恐情报,成为亟待解决的问题。传统的舆情监控系统
主要聚焦敏感、热点问题等,却很少关注反恐领域的情报信息搜索与挖掘,很有必要设计专门的反恐情报搜集预警
系统。[方法/ 过程]基于信息系统开发的生命周期法,对互联网反恐情报搜集系统进行了详细的需求调研与分析:
主要对情报搜集系统的系统规划、功能需求、系统操作流程、业务流程、数据流程等进行详细地阐述与分析。[ 结果/
结论]研究了反恐情报搜集与预警系统的需求,为后续系统的设计、开发与运行维护等奠定了基础。
更新日期/Last Update:
1900-01-01