[目的/ 意义] 产学研协同创新是当前学界的研究热点,国内外相关研究成果亦层出不穷,但因缺乏对任务 进行有效管理,导致科研成果的现实价值与国家政策预期差距较大。[方法/ 过程]为全面了解产学研协同创新任务 管理研究现状并把握其未来研究动态,在知识网络视角下,运用文献计量方法分别对任务分解、任务分配、任务协调 三个层次的相关研究成果进行了系统梳理与归纳,针对当前研究的不足对未来研究方向进行了展望。[结果/ 结论] 以期不断丰富产学研协同创新理论体系,提升产学研协同创新质效,共建创新性国家。