[1]段万春 曹勤伟 杜凤娇.知识网络视角下产学研协同创新任务管理研究述评[J].情报杂志,2016,(12):195.
点击复制
知识网络视角下产学研协同创新任务
管理研究述评()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
-
- 期数:
-
2016年12期
- 页码:
-
195
- 栏目:
-
- 出版日期:
-
2016-12-18
文章信息/Info
- Title:
-
Review on Industry-university-research Collaborative Innovation Task
Management under the Knowledge Network Perspective
- 作者:
-
段万春 曹勤伟 杜凤娇
-
昆明理工大学管理与经济学院 昆明 650093
- 关键词:
-
知识网络 产学研 协同创新 任务分解 任务分配 任务协调
- 摘要:
-
[目的/ 意义] 产学研协同创新是当前学界的研究热点,国内外相关研究成果亦层出不穷,但因缺乏对任务
进行有效管理,导致科研成果的现实价值与国家政策预期差距较大。[方法/ 过程]为全面了解产学研协同创新任务
管理研究现状并把握其未来研究动态,在知识网络视角下,运用文献计量方法分别对任务分解、任务分配、任务协调
三个层次的相关研究成果进行了系统梳理与归纳,针对当前研究的不足对未来研究方向进行了展望。[结果/ 结论]
以期不断丰富产学研协同创新理论体系,提升产学研协同创新质效,共建创新性国家。
更新日期/Last Update:
1900-01-01