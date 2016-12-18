[目的/ 意义]维基百科是世界最有影响力的网络信息资源之一。它积极地开发与图书馆、数据库等专业信 息资源的合作,向综合信息中心的方向发展。研究维基百科与图书馆合作的模式与内涵,可以展现信息资源合作与 融合的规律,为我国信息资源发展提供参考。[方法/ 过程]整理维基百科与图书馆的合作实践;总结分析合作与融 合的模式和机制;分析信息资源合作的内涵规律。[结果/ 结论] 在信息时代,互联网、网络百科、数据库和图书馆已 经形成相对独立的信息内容生产和使用模式。它们之间存在内容生产的内部联系和内容使用的外部规律。根据这 种联系和规律,促进网络百科、图书馆等不同模式信息资源之间的合作与融合,不仅可以促进个体信息资源的影响 力,也能够从宏观上促进国家信息资源的成功发展。