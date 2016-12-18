[1]邓元宏.维基百科与图书馆的合作与融合研究*[J].情报杂志,2016,(12):111.
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维基百科与图书馆的合作与融合研究*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2016年12期
- 页码:
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111
- 栏目:
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- 出版日期:
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2016-12-18
文章信息/Info
- Title:
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Cooperation and Convergence of Wikipedia and Libraries
- 作者:
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邓元宏
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河北大学新闻传播学院 保定 071000
- 关键词:
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信息资源 维基百科 数字出版 媒体融合
- 摘要:
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[目的/ 意义]维基百科是世界最有影响力的网络信息资源之一。它积极地开发与图书馆、数据库等专业信
息资源的合作,向综合信息中心的方向发展。研究维基百科与图书馆合作的模式与内涵,可以展现信息资源合作与
融合的规律,为我国信息资源发展提供参考。[方法/ 过程]整理维基百科与图书馆的合作实践;总结分析合作与融
合的模式和机制;分析信息资源合作的内涵规律。[结果/ 结论] 在信息时代,互联网、网络百科、数据库和图书馆已
经形成相对独立的信息内容生产和使用模式。它们之间存在内容生产的内部联系和内容使用的外部规律。根据这
种联系和规律,促进网络百科、图书馆等不同模式信息资源之间的合作与融合,不仅可以促进个体信息资源的影响
力,也能够从宏观上促进国家信息资源的成功发展。
更新日期/Last Update:
1900-01-01