[1]邓元宏.维基百科与图书馆的合作与融合研究*[J].情报杂志,2016,(12):111.
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维基百科与图书馆的合作与融合研究*()
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《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]

卷:
期数:
2016年12期
页码:
111
栏目:
出版日期:
2016-12-18

文章信息/Info

Title:
Cooperation and Convergence of Wikipedia and Libraries
作者:
邓元宏
河北大学新闻传播学院 保定 071000
关键词:
信息资源 维基百科 数字出版 媒体融合
摘要:
[目的/ 意义]维基百科是世界最有影响力的网络信息资源之一。它积极地开发与图书馆、数据库等专业信 息资源的合作,向综合信息中心的方向发展。研究维基百科与图书馆合作的模式与内涵,可以展现信息资源合作与 融合的规律,为我国信息资源发展提供参考。[方法/ 过程]整理维基百科与图书馆的合作实践;总结分析合作与融 合的模式和机制;分析信息资源合作的内涵规律。[结果/ 结论] 在信息时代,互联网、网络百科、数据库和图书馆已 经形成相对独立的信息内容生产和使用模式。它们之间存在内容生产的内部联系和内容使用的外部规律。根据这 种联系和规律,促进网络百科、图书馆等不同模式信息资源之间的合作与融合,不仅可以促进个体信息资源的影响 力,也能够从宏观上促进国家信息资源的成功发展。
更新日期/Last Update: 1900-01-01